Kiel

Stegner fordert Ablösung Sayn-Wittgensteins als Vorsitzende

30.11.2018, 07:42 Uhr | dpa

Die schleswig-holsteinische AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein sitzt in der Landtagssitzung. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner verlangt die Ablösung der AfD-Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein an der Spitze des Petitionsausschusses im schleswig-holsteinischen Landtag. Sie sei in Gänze ungeeignet, diese Position wahrzunehmen, sagte Stegner einem Sprecher zufolge. Laut AfD-Fraktionschef Jörg Nobis hatte Sayn-Wittgenstein erklärt, sie sei seit Jahren Mitglied eines als rechtsextremistisch eingestuften Vereins. Die Politikerin wiederum verneinte auf Anfrage eine Mitgliedschaft. Am nächsten Dienstag werden die AfD-Landtagsabgeordneten darüber entscheiden, ob sie die Landesvorsitzende ihrer Partei aus der Fraktion ausschließen.

Aus Sicht von SPD-Fraktionschef Stegner ist bei der AfD rechtsradikales Gedankengut in der Partei und in der Landtagsfraktion mehrheitsfähig. Wer sich als AfD-Vertreter glaubwürdig von rechtsextremistischen Positionen distanzieren wolle, müsse die Partei verlassen.