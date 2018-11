Leipzig

67 Jahre alte Fußgängerin von Auto angefahren und verletzt

30.11.2018, 08:01 Uhr | dpa

Eine 67 Jahre alte Fußgängerin ist in Leipzig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Leipzig am Freitagmorgen mitteilte. Ein 43 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstagabend nach links in eine Straße im Stadtteil Möckern abgebogen. Dabei hielt er sich nicht weit genug rechts und kollidierte mit der Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.