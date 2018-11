Olbernhau

Olbernhau bekommt zwei Millionen Euro für Stadterneuerung

Für umfangreiche Maßnahmen der Stadterneuerung bekommt die Stadt Olbernhau im Erzgebirgskreis Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro. Knapp die Hälfte der Mittel aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau" fließen in die Erneuerung des Stadtzentrums von Olbernhau, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Hier soll im ehemaligen Postamt ein medizinisches Versorgungszentrum mit Arztpraxen und Pflegedienst entstehen. Darüber hinaus wird die Grundschule für eine künftige Ganztagsbetreuung erweitert.

Der zweite Schwerpunkt liegt im Ortsteilzentrum Pfaffroda. Mehr als eine Million Euro stehen für die Sanierung des denkmalgeschützten Schlosses, der Schlosskirche sowie des Feuerwehrgerätehauses zur Verfügung.