Fritzlar

Männer überfallen Wirt und verletzen ihn mit Messer

30.11.2018, 10:36 Uhr | dpa

Bei einem Überfall haben zwei Unbekannte einen Gastwirt im Schwalm-Eder-Kreis mit einem Messer verletzt. Die vermummten Männer hätten das Opfer in seiner Gaststätte in Fritzlar am Donnerstagabend überwältigt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Wirt war allein mit der Tagesabrechnung beschäftigt. Bei dem Kampf sei der 48-Jährige verletzt worden. Anschließend flüchteten die Männer. Der Gastronom wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Stand bestehe keine Lebensgefahr.

Angaben zur Art und schwere der Verletzung könne man wegen der laufenden Ermittlungen nicht machen, erklärte die Polizei. Ob etwas geraubt wurde, stand zunächst noch nicht fest. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) berichtet.