Heidenheim an der Brenz

Schmidt rechnet mit angriffslustigem SV Sandhausen

30.11.2018, 10:38 Uhr | dpa

Der 1. FC Heidenheim erwartet im Baden-Württemberg-Duell der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag einen angriffslustigen SV Sandhausen. "Ich weiß, dass Sandhausen besonders motiviert ist und Wiedergutmachung will", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt am Freitag vor dem Auswärtsspiel. "Ich erwarte ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Ich rechne damit, dass sie sich nicht hinten rein stellen, sondern von Beginn an die Initiative ergreifen."

Sandhausen hat von den bislang 16 Begegnungen im Profifußball nur ein Duell mit Heidenheim gewonnen - und dieser Sieg liegt schon mehr als neun Jahre zurück. Die letzte Begegnung verlor der SVS vor einem Monat im DFB-Pokal 0:3. "Der Pokal spielt keine Rolle mehr", sagte FCH-Trainer Schmidt.

Trotz der 1:5-Pleite gegen den SC Paderborn am vergangenen Wochenende wird Schmidt die Startelf wohl kaum verändern. Zu wenig Spieler aus der zweiten Reihe konnten ihn im Training überzeugen. Einziger verletzungsbedingter Ausfall ist weiterhin Stürmer Robert Glatzel.