Mainz

Mann tauscht zuvor gar nicht gekaufte Produkte um

30.11.2018, 10:56 Uhr | dpa

In verschiedenen Filialen einer Supermarktkette hat ein 40-Jähriger im Laufe des Novembers in Mainz Artikel umgetauscht, die er gar nicht gekauft hatte. Die Masche flog am Donnerstag auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte der Mann jeweils hochpreisige Artikel aus dem Sortiment genommen und an der Kasse versucht, diese umzutauschen. Er behauptete, den Kassenzettel nicht mehr zu besitzen. Nachdem die Betrugsmasche mehrfach funktioniert hatte, fiel sie am Donnerstag schließlich einem Mitarbeiter auf. Zwei Leiter anderer Filialen erkannten den Mann anschließend ebenfalls.