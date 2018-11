Rade

5000 neue Bäume für mehr Wald im Norden

30.11.2018, 11:51 Uhr | dpa

Mit Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat am Freitag in Rade bei Rendsburg eine Pflanzaktion für 5000 neue Bäume begonnen. Auf einer Fläche von 1,3 Hektar soll in der Gemeinde ein neuer Wald entstehen. Vor allem Eichen und Buchen, aber auch 100 Baumhasel werden nach Angaben der Landwirtschaftskammer gepflanzt.

Schleswig-Holstein ist mit einer Waldfläche von elf Prozent nach wie vor das waldärmste Bundesland. Das Ziel der Landesregierung sind zwölf Prozent. Derzeit existieren laut Landwirtschaftskammer aber keine Anreize oder politischen Instrumente, um neuen Wald zu bilden, sondern nur freiwillige Maßnahmen wie die Pflanzung in Rade. Private und kommunale Waldbesitzer bewirtschaften in Schleswig-Holstein mit rund 10 000 Betrieben gut 100 000 Hektar Wald. Das entspricht zwei Dritteln der Waldfläche im Land.