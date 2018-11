Schwerin

Vierter Sprachmittler-Pool für Migranten in Greifswald

30.11.2018, 12:21 Uhr | dpa

Ein Sprachmittler-Pool für Migranten ist in Greifswald eröffnet worden. Es ist der vierte in Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin, Rostock und Neubrandenburg, wie das Sozialministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Dort sollen Zuwanderer, die kaum Deutsch sprechen, Unterstützung bei Gesprächen in Kitas, Schulen, Jobcentern, Ämtern und Kliniken bekommen.

Die Sprachmittler seien in der Regel keine ausgebildeten Dolmetscher, sondern Migranten mit sicheren Deutschkenntnissen, hieß es. Für die Sprachmittler-Pools stehen den Angaben zufolge im kommenden Jahr vom Land 162 000 Euro bereit. Die beiden Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen, in denen der neue Pool wirken soll, beteiligten sich an dessen Finanzierung. "Damit helfen wir, sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden", sagte die Integrationsbeauftragte des Landes, Dagmar Kaselitz.