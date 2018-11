Fuldabrück

A44 bei Kassel wird wegen Brückenarbeiten gesperrt

30.11.2018, 12:28 Uhr | dpa

Wegen Brückenarbeiten wird die Autobahn 44 ab Montag (3. Dezember) in Richtung Osten mehrfach gesperrt. "Die Arbeiten werden mit Ausnahme der Wochenenden in den Nachtstunden ausgeführt", sagte ein Sprecher von Hessen Mobil am Freitag. Die dortige Bergshäuser Brücke wird mit Stahlblechen verstärkt. Während der Sperrungen werde der Verkehr ab dem Autobahnkreuz Kassel-West über die A 49 bis zum Autobahndreieck Kassel-Mitte umgeleitet.

Das betroffene Autobahnstück ist täglich von 22.00 bis 4.00 Uhr gesperrt, am zweiten Dezember-Wochenende (7. bis 10. Dezember) und dritten (14. bis 17. Dezember) komplett. Autofahrer Richtung Dortmund müssen laut Hessen Mobil nicht mit Behinderungen rechnen.