Berlin

Union-Trainer Urs Fischer erwartet "eklige" Darmstädter

30.11.2018, 12:30 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann sich nicht auf dem Punktgewinn beim Hamburger SV ausruhen. Am Samstag (1300 Uhr) müsste gegen den SV Darmstadt 98 ein Sieg her, wenn die Mannschaft am Tabellenführer HSV und dem 1. FC Köln dran bleiben will.

Für Union-Trainer Urs Fischer ist das Duell mit den Lilien kein Selbstläufer. "Es wird ein ekliges Spiel, denke ich. Darmstadt steht sehr gut und ist sehr aggressiv. Die Mannschaft hat ein gutes Umschaltspiel", erklärte Fischer. "Sie besitzt sehr schnelle Spieler - vor allem auf den Seiten. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns."

In den bisherigen vier Zweitligaspielen zwischen beiden Vertretungen hieß der Sieger noch nie 1. FC Union. In Berlin gab es 2017/18 (3:3) und 2014/15 (1:1) jeweils Unentschieden. In Darmstadt mussten sich die Eisernen 2018 (1:3) und 2014 (0:5) zwei Mal geschlagen geben. Die 1:3-Pleite in Darmstadt im April dieses Jahres war die letzte Union-Niederlage in der 2. Bundesliga überhaupt. Es folgten saisonübergreifend 16 Spiele ohne dreifachen Punktverlust.

Union erwartet gegen Darmstadt einen ordentlich gefüllten Gästeblock und über 21.000 Besucher. Im Stadion An der Alten Försterei wird es in den ersten 45 Minute aber ungewohnt ruhig zugehen. Bundesweit protestieren die organisierten Fanszenen zwischen dem 30. November und 3. Dezember bei Spielen in den kompletten ersten 45 Minuten mit Schweigen. Sie wenden sich damit gegen Montagsspiele und Anstoßzeiten unter der Woche.