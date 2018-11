Hannover

Landwirtschaftliche Fläche in Niedersachsen schrumpft weiter

30.11.2018, 12:32 Uhr | dpa

Die landwirtschaftliche Fläche in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr weiter geschrumpft, macht aber immer noch mehr als die Hälfte der Landesfläche aus. Ende 2017 wurden fast 2,8 Millionen Hektar von der Landwirtschaft genutzt, das entsprach 58 Prozent der Fläche Niedersachsens, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. 68 Prozent der Agrarfläche wurden als Acker- und 31 Prozent als Grünland genutzt. In Niedersachsen befanden sich damit mehr als ein Sechstel der landwirtschaftlichen Flächen Deutschlands. Nur im flächenmäßig größten Bundesland Bayern wurden mit über 3 Millionen Hektar noch mehr Flächen agrarwirtschaftlich genutzt.

Seit 2012 sind die Agrarflächen in Niedersachsen um 0,5 Prozent zurückgegangen. Die Siedlungs- und Verkehrsflächen wurden im selben Zeitraum um 2,2 Prozent ausgeweitet. Die Waldflächen nahmen um 2,4 Prozent zu, während die Gewässerflächen um 1,5 abnahmen. Das hängt aber teilweise damit zusammen, dass Gewässerflächen seit 2016 per Satellit vermessen werden und die Oberfläche somit präziser als früher bestimmt werden kann, erklärte das Statistikamt.