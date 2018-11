Offenbach am Main

Grippeimpfstoff wird in Hessen wieder verfügbar

30.11.2018, 12:37 Uhr | dpa

Hessische Apotheken können wieder Grippe-Impfstoffe bestellen. Am 21. November hatte der hessische Apothekerverband berichtet, dass die Vorräte erschöpft sind und Apotheker nichts mehr nachbestellen können. Auch in anderen Bundesländern wurden Engpässe gemeldet. Das Bundesgesundheitsministerium stellte daraufhin offiziell einen Mangel der Versorgung der Bevölkerung fest.

"Auf dieser Grundlage konnte die in Hessen zuständige Regierungsbehörde eine Allgemeinverfügung zur Beschaffung bestimmter Impfstoffe erlassen, die ursprünglich für das EU-Ausland bestimmt waren", berichtete der hessische Apothekerverband am Freitag. Grund für den Engpass war die hohe Nachfrage der Bevölkerung nach der Impfung in diesem Jahr.