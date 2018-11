Dresden

Grüne: Prämie gegen Schwund von Handwerksfirmen

30.11.2018, 13:15 Uhr | dpa

Die Grünen wollen dem Schwund an Handwerksfirmen nicht tatenlos zuschauen. Am Freitag schlugen sie die Einführung einer sogenannten Meistergründungsprämie in Höhe von 7000 Euro vor. Dafür sollen nach dem Willen der Grünen pro Jahr gut 6,72 Millionen Euro im Staatshaushalt bereitstehen.

"Seit 2013 geht der Anteil der Handwerksbetriebe in Sachsen stetig zurück. Jeder vierte Inhaber eines Handwerksbetriebes sucht aktuell nach einem Nachfolger", erklärte der Grünen-Politiker Gerd Lippold. Es sei höchste Zeit zu handeln. Das Geld ist für Meister gedacht, die erstmalig einen Betrieb gründen, übernehmen oder sich an einer bestehenden Firma beteiligen wollen. "Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen: Mit der Meistergründungsprämie wird der Schritt in die Selbstständigkeit beschleunigt, Investitionen gefördert und die Kreditwürdigkeit der Existenzgründer bei Banken erhöht", betonte Lippold. Es werde schneller zusätzliches Personal eingestellt und eher damit begonnen, Lehrlinge auszubilden.

Mitte dieses Jahres gab es in Sachsen noch 56 475 Handwerksbetriebe. Viele Handwerker melden ihr Gewerbe aus Altersgründen ab. Im sächsischen Handwerk sind etwa 320 000 Menschen beschäftigt.