Pripsleben

Sechs Firmen für Integration behinderter Menschen geehrt

30.11.2018, 13:20 Uhr | dpa

Weil sie auf vorbildliche Weise Menschen mit einer schweren Behinderung beschäftigen, sind sechs Firmen an der Mecklenburgischen Seenplatte mit "Inklusionspreisen" geehrt worden. "Sie zeigen beispielhaft, wie Inklusion gelingen kann", würdigte Thomas Besse, Leiter der Neubrandenburger Arbeitsagentur, die Unternehmen anlässlich der Auszeichnung am Freitag in Pripsleben (Mecklenburgische Seenplatte). Die Arbeitsagentur vergibt die Preise, die undotiert sind, als einzige Agentur im Nordosten.

Ausgezeichnet wurden eine Landfleischerei, der DRK Kreisverband in Neubrandenburg und ein Autohaus, eine Fischgaststätte, ein Neustrelitzer Sanitätshaus sowie eine Steuerberatungskanzlei aus Waren an der Müritz. Mit dem Preis will die Arbeitsagentur gute Beispiele bei der Beschäftigung von Schwerbehinderten hervorheben und Arbeitgeber zum Nachahmen veranlassen. Kriterium ist auch eine innovative Lösung, die sich auf andere Firmen übertragen lässt.

Landessozialministerin Stefanie Drese (SPD) hatte die Auszeichnungsinitiative der Arbeitsagentur bereits gelobt. Hintergrund ist der noch immer überproportionale Anteil von Menschen mit Handicap an der Arbeitslosigkeit.