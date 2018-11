Lübeck

50. Weihnachtsmarkt im Lübecker Heiligen-Geist-Hospital

30.11.2018, 13:41 Uhr | dpa

Nach einer Pause im vergangenen Jahr ist am Freitag in Lübeck der Weihnachtsmarkt im Heiligen-Geist-Hospital eröffnet worden. Bis zum 10. Dezember zeigen 125 Aussteller aus dem ganzen Bundesgebiet und Skandinavien Kunsthandwerk. Der Markt in der mittelalterlichen Kirchenhalle und den Kabäuschen im Langhaus des ehemaligen Hospitals wird seit 1967 vom Verband Frau und Kultur organisiert und ist weit über die Grenzen Lübecks hinaus bekannt. Im vergangenen Jahr war er wegen Sanierungsarbeiten im Langhaus ausgefallen.