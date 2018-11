Ense

Kettcar-Hersteller Kettler will 200 Stellen streichen

30.11.2018, 13:52 Uhr | dpa

Der ums Überleben kämpfende Kettcar-Hersteller Kettler will etwa 200 der noch vorhandenen rund 700 Stellen abbauen. Der Stellenabbau sei die Voraussetzung für den Einstieg eines möglichen Investors, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Verkaufsprozess und die Investorensuche hätten durch das Engagement der Heinz Kettler Stiftung einen neuen Schub erhalten, betonte das Unternehmen.

Eine Prognose für den Ausgang der Gespräche mit möglichen Investoren könne aber derzeit noch nicht abgegeben werden. Kettler bemühe sich darum, den vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeitern die Übernahme in eine Transfergesellschaft zu ermöglichen, so das Unternehmen weiter. Kettler hatte bereits im Juli einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt.