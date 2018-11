Kassel

Betrunkener Autofahrer will nach Unfall fliehen

30.11.2018, 13:59 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer ist in Kassel bei seiner Unfallflucht in der Ausfahrt einer Tiefgarage eingeschlafen. Der Motor sei noch gelaufen, der Fuß des Mannes habe auf dem Bremspedal gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit 1,8 Promille Alkohol im Blut war er am späten Donnerstagabend in der Tiefgarage zunächst gegen einen geparkten Wagen gefahren. Dann fuhr er eine kurze Strecke davon, schaffte es jedoch nur bis zur Ausfahrt. Als er von der Polizei geweckt wurde, wollte er wieder flüchten. Die Beamten konnten dies jedoch verhindern. Seinen Führerschein musste er abgeben.