Sölden

Snowboarder von Pistenraupen-Fräse schwer verletzt

30.11.2018, 14:01 Uhr | dpa

Ein deutscher Snowboarder ist in Tirol in die drehende Fräse einer Pistenraupe geraten und schwer am Bein verletzt worden. Nach Angaben der österreichischen Polizei vom Freitag sei der 44-Jährige aus Baden-Württemberg im Skigebiet Sölden durch eine Unterführung gefahren und dann unter die Fräse gekommen. Ein Hubschrauber brachte den Mann am Donnerstag in eine Klinik.