Zwickau

Glatteis in Sachsen: Polizei registriert zahlreiche Unfälle

30.11.2018, 14:08 Uhr | dpa

Ein mit Reif und Eiskristallen überzogenes, verwelktes Blatt liegt an einem Wanderweg in auf einer Parkbank. Foto: Lino Mirgeler/Archiv (Quelle: dpa)

Glatteis hat viele Autofahrer in Sachsen am Freitagmorgen überrascht. Aufgrund der Straßenglätte gab es zahlreiche Unfälle, wie die sächsische Polizei mitteilt. 22 Unfälle registrierten die Polizisten allein in den Morgenstunden bis etwa 11.30 Uhr im westlichen und südwestlichen Vogtland. Die Situation entspannte sich nach Angaben eines Sprechers aber langsam aufgrund der steigenden Temperaturen. Auch im Erzgebirge gab es mehr Unfälle, berichtete die Polizei aus Dresden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Vogtland, den Dresdner Raum sowie Ostsachsen vor Glatteis am Freitag gewarnt. Während die Gefahr zum Nachmittag zurückginge, bleibe sie in den Mittelgebirgen sowie in der Oberlausitz bis Samstag in die frühen Morgenstunden bestehen, hieß es.