Erbach

Feuer in Schule war Brandstiftung: eine Million Euro Schaden

30.11.2018, 15:36 Uhr | dpa

Das Feuer in einer Erbacher Grundschule haben ersten Ermittlungen zufolge Brandstifter gelegt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehr als eine Million Euro. Ein technischer Defekt könne als Ursache des am Mittwoch ausgebrochenen Feuers ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Darmstadt. Von den mutmaßlichen Tätern fehlte zunächst aber noch jede Spur.

Ein Gutachter hatte den Brandherd am Freitag untersucht. Das Feuer war am Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr im Dachgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Die Flammen hätten von außen auf das Dach übergegriffen und sich ausgebreitet. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Unterricht für die rund 300 Jungen und Mädchen soll am Montag wieder weiter gehen. Dafür müssen zwei Klassen ausgelagert werden.