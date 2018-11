Erfurt

Rot-Rot-Grünes Bündnis im Erfurter Stadtrat beendet

30.11.2018, 17:04 Uhr | dpa

In Thüringens Landeshauptstadt ist das Bündnis zwischen SPD, Linke und Grüne am Ende. Es gebe keine Grundbasis mehr für eine dauerhafte Zusammenarbeit mit der SPD in Erfurt, sagte Grüne-Stadträtin Astrid Rothe-Beinlich am Freitag. "Die SPD hat sich dagegen entschieden, in dieser Konstellation zusammenzuarbeiten", sagte Rothe-Beinlich. Mehrere Medien hatten darüber berichtet. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten die Stadtverbände von Grünen und Linke, dass sie ihre politische Arbeit im Stadtrat nun neu ausrichten wollen. Auf Landesebene arbeiten Linke, SPD und Grüne seit 2014 in einer Regierungskoalition zusammen.

Dem Bruch im Erfurter Stadtrat war ein Streit über die Kandidaten für Dezernenten-Posten vorausgegangen. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hatte einen Stadtrat von der CDU und einen parteilosen Kandidaten ins Rennen geschickt, die beide gewählt wurden. Zwei von Linke und Grüne aufgestellte Kandidatin gingen dagegen leer aus.

Erfurts Oberbürgermeister müsse sich für Beschlüsse nun Mehrheiten quer durch alle Lager suchen, sagte Steffen Kachel, Vorsitzender des Linke-Stadtverbands Erfurt. "Es wird nun auch möglich sein, dass Mehrheiten gegen die SPD zustande kommen", sagte Kachel am Freitag.