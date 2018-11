Schwerin

Antragsfrist für Dürrehilfen endet: Millionen gefordert

30.11.2018, 17:13 Uhr | dpa

Nach den Ernteausfällen wegen der Trockenheit haben in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 450 Betriebe einen Antrag auf Dürrehilfe gestellt. Die Landwirte beantragten 37 Millionen Euro Unterstützung, wie das Agrarministerium in Schwerin am Freitag mit Stand vom 23. November mitteilte. Da die zweimal verlängerte Antragsfrist im Land am Freitag ende, könnten sich die Zahlen noch etwas erhöhen. Von der beantragten Summe sollen 22,5 Millionen Euro als Vorschuss ausgezahlt werden. Minister Till Backhaus (SPD) sagte, mit dem Hilfsprogramm von Bund und Ländern könnten zumindest die Härtefälle aufgefangen werden.

Bundesweit haben laut einem Bericht des Magazins "Spiegel" bisher rund 3700 Betriebe einen Antrag auf Hilfe gestellt. Die endgültige Zahl steht aber noch nicht fest, da in einigen Ländern die Antragsfrist erst im Dezember endet. Die meisten Ersuchen gingen demnach bisher in Niedersachsen ein. Dort beantragten 1800 Betriebe Hilfe, es wird mit durchschnittlich 21 000 Euro pro Betrieb gerechnet. Die bislang zweithöchste Zahl an Anträgen gibt es mit 756 in Sachsen-Anhalt, dann folgt Mecklenburg-Vorpommern. In den anderen Flächenländern beantragten laut "Spiegel" zwischen 150 und 183 Betriebe finanzielle Unterstützung.