Ingolstadt

ERC Ingolstadt gibt Verteidiger Jobke Vertrag bis Saisonende

30.11.2018, 18:50 Uhr | dpa

Der ERC Ingolstadt hat Abwehrspieler Colton Jobke einen Vertrag bis zum Saisonende gegeben. Der gebürtige Kanadier hatte die Oberbayern in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bislang nur als Probespieler verstärkt. Der 26-Jährige kam in allen 22 Partien zum Einsatz. "Er hat bestätigt, was für ein guter Teamspieler er ist", sagte Sportdirektor Larry Mitchell am Freitag. "Er hat sich als hartnäckiger Verteidiger und Unterzahlspezialist bewiesen." Jobke war nach drei Spielzeiten in Straubing zu den Ingolstädtern gekommen.