Berlin

Drei Männer nach Banküberfall auf der Flucht

30.11.2018, 20:20 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Berlin-Mitte eine Bank überfallen. Drei Männer seien auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Der Überfall ereignete sich demnach in einer Filiale in der Friedrichstraße. Zur Vorgehensweise der Täter und einer möglichen Beute war zunächst nichts bekannt.