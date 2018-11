Otzberg

Kollision in Kurve: 47-Jähriger tödlich verletzt

30.11.2018, 22:26 Uhr | dpa

Ein 47-jähriger Autofahrer aus Otzberg in Südhessen ist bei einer Kollision in einer Kurve tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitagabend auf der Landstraße L3065 vom Kühlen Grund in Richtung Ober-Klingen unterwegs, als sein Wagen in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Dabei wurde der 47-Jährige den Angaben zufolge so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L3065 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Mit der Unfallrekonstruktion wurde nach Polizeiangaben ein Sachverständiger beauftragt.