Berlin

Demonstrationen von Umweltschützern und Pegida

01.12.2018, 01:10 Uhr | dpa

Demonstrationen von verschiedenen Initiativen und politischen Richtungen wollen heute durch Berlin ziehen. Ab 12.00 Uhr wollen einige tausend Menschen durch das Regierungsviertel laufen, um sich für mehr Umweltschutz einzusetzen. "Kohle stoppen - Klimaschutz jetzt", lautet das Motto der Demonstration, die von mehreren Verbänden und Initiativen geplant wurde und am Kanzleramt beginnen und enden soll. 3000 Teilnehmer sind angemeldet. Gleichzeitig ist eine ähnliche Kundgebung in Köln geplant. Anlass sind der Weltklimagipfel in Polen und ein Tagung der Kohlekommission in Berlin.

Ebenfalls um 12.00 Uhr beginnt eine Demonstration kurdischer Gruppen zum 25-jährigen Verbot der extremistischen Arbeiterpartei PKK. 2000 Menschen wollen unter dem Motto "Gemeinsam gegen Polizeigesetze, PKK-Verbot und Nationalismus" vom Alexanderplatz zum Spreewaldplatz in Kreuzberg ziehen.

Für 14.00 Uhr haben Rechtspopulisten der Initiative Pegida zum Protest gegen die Einwanderungspolitik aufgerufen. Auf der Ostseite des Brandenburger Tores ist die Demonstration "Migrationspakt stoppen - Merkel muss weg" mit 500 Teilnehmern angemeldet.