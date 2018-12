Berlin

Union will Erfolgs-Serie gegen Darmstadt fortsetzen

01.12.2018, 01:54 Uhr | dpa

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will heute seine einzigartige Erfolgsserie gegen den SV Darmstadt 98 mit einem Sieg fortsetzen. Die Eisernen sind als einziges Zweitliga-Team seit 16 Spielen ohne Niederlage und wollen Anschluss zum Führungs-Duo HSV/Köln halten. Aber Darmstadt ist so etwas wie der Angstgegner. In den bisherigen vier Spielen hieß der Sieger noch nie 1. FC Union. Zwei Unentschieden in Berlin und zwei Auswärts-Niederlagen stehen zu Buche. Die 1:3-Pleite in Darmstadt vom April war die letzte Union-Niederlage in der 2. Bundesliga überhaupt. Die Köpenicker erwarten An der Alten Försterei 21 000 Zuschauer.