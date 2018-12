Leipzig

Andrang auf CDU-Parteitag in Sachsen: Letzte Kandidatenrunde

01.12.2018, 02:37 Uhr | dpa

Einen solchen Andrang hat der CDU-Landesparteitag in Sachsen lange nicht gehabt: Zum letzten verbalen Schlagabtausch kommen die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den Bundesvorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz, heute nach Leipzig und sorgen für eine volle Kongresshalle. Nach CDU-Angaben haben sich rund 900 Menschen für den Parteitag angemeldet, darunter mehr als 230 Delegierte. Über die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Bundesvorsitzende wird auf dem Bundesparteitag der Union am 7. und 8. Dezember in Hamburg entscheiden.

Aus sächsischer Sicht wird vor dem Auftritt der drei Kandidaten die Rede des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer erwartet. Kretschmer ist seit knapp einem Jahr im Amt und am 1. September kommenden Jahres wird ein neuer Landtag gewählt. In einer aktuellen Umfrage liegt die CDU im Freistaat mit 29 Prozent der Stimmen vor der AfD (24 Prozent). Nach dieser Umfrage wäre ein Bündnis zwischen CDU, SPD (11) und Grünen (8) möglich. Eine Koalition mit der AfD hatte Kretschmer kategorisch ausgeschlossen - genauso wie ein Bündnis mit den Linken.