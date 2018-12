Feldberg (Schwarzwald)

Skigebiet Feldberg ist vorbereitet: es fehlt aber der Schnee

01.12.2018, 08:19 Uhr | dpa

Im größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg, dem Feldberg im Schwarzwald, sind die Vorbereitungen für die Wintersportsaison nahezu abgeschlossen. Zum Skifahren fehle jedoch der Schnee, sagte eine Sprecherin der Liftbetreiber zum meteorologischen Winterbeginn am Samstag. Die Branche warte landesweit auf niedrigere Temperaturen und Schneefall. Auch die Produktion von Kunstschnee könne noch nicht starten. Hierfür brauche es anhaltende Kälte, eine geringere Luftfeuchtigkeit sowie weniger Wind. Wann die Saison starten könne, sei noch unklar. Es hänge allein vom Wetter ab. Im vergangenen Jahr war der erste Skilift am Feldberg am 16. November in Betrieb gegangen.