Rostock

Einzelhandel in MV fürs Weihnachtsgeschäft zuversichtlich

01.12.2018, 09:04 Uhr | dpa

Nach einem für Teile des Einzelhandels schwierigen Jahr 2018 geht der Einzelhandel zuversichtlich in das an diesem Samstag beginnende Weihnachtsgeschäft. Das Ergebnis des Vorjahres von 1,6 Milliarden Euro könne leicht übertroffen werden, sagte der Landesgeschäftsführer vom Handelsverband Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz. Dabei dürften neben den Klassikern wie Kleidung, Uhren, Schmuck, Spiele und Elektronik auch wieder Gutscheine eine Hauptrolle spielen. "Die Menschen werden auch viel Geld für Kultur ausgeben", meinte Teetz. Den Statistiken zufolge sei in diesem Bereich mit rund 93 Millionen Euro Umsatz zu rechnen, eine ähnliche Größenordnung wie die Geschenkgutscheine.