Halle (Saale)

Anteil Schwerbehinderter unter Arbeitslosen steigt

01.12.2018, 09:45 Uhr | dpa

Der Anteil schwerbehinderter Menschen unter den Arbeitslosen in Thüringen wächst. Dieses Jahr sind 7,8 Prozent der Menschen ohne Arbeit schwerbehindert, 2007 lag der Anteil noch bei 4,7 Prozent, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte. Als möglichen Grund nannte die Agentur die alternde Gesellschaft. Schwerbehinderung trete vor allem im Alter auf. Zudem profitierten Schwerbehinderte weniger von der positiven Arbeitsmarktentwicklung. So sei die Arbeitslosigkeit in der Gruppe in den letzten 10 Jahren um 27,8 Prozent zurückgegangen, insgesamt sank sie jedoch um 53,3 Prozent.