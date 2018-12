Hannover

Nach Attacke im Hauptbahnhof Hannover keine Lebensgefahr

01.12.2018, 10:47 Uhr | dpa

Der bei einem Streit zwischen zwei Obdachlosen im Hauptbahnhof Hannover verletzte Mann ist nach einer Operation nicht in Lebensgefahr. "Der Gesundheitszustand des Opfers ist stabil", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der 48-Jährige war am Freitag in eine Klinik gekommen, nachdem er durch einen Stich schwer verletzt worden war.

Der 53 Jahre alte mutmaßliche Täter war nach dem Angriff geflüchtet, konnte kurz darauf aber auf dem Bahnhofsvorplatz festgenommen werden. "Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt", sagte der Polizeisprecher. Der Hintergrund des Streits blieb weiter unklar, ebenso, ob Täter und Opfer sich kannten. Womit genau der Täter zustach, stand noch nicht fest.

Nach dem Angriff sperrten Beamte in dem stark frequentierten Bahnhof den Zugang zu einem Bahnsteig ab.