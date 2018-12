Dresden

Grüne verlangen rasches Handeln für den Klimaschutz

01.12.2018, 10:51 Uhr | dpa

Sachsens Grüne verlangen ein schnelles Handeln zum Schutz des Klimas. Die schwarz-rote Koalition im Freistaat halten sie hierbei für einen Bremsklotz. Internationale Institutionen und Verträge würden nicht nur von Populisten aller Couleur in Frage gestellt, sagte Fraktionschef Wolfram Günther am Samstag auf dem Klimakongress seiner Partei in Dresden. Auch die CDU/SPD-Regierung in Sachsen reihe sich dabei ein. Günther fand eindringlich Worte dafür, wie sehr die Zeit drängt. "Wir sind die erste Generation, die die Klimakrise richtig spürt, und die letzte, die sie noch verändern kann. Unsere Generation hat die Klimafrage in der Hand."