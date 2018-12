Stuttgart

Wagen kracht in Stauende: Ein Schwerverletzter

01.12.2018, 11:58 Uhr | dpa

Ein Mann ist mit seinem Wagen auf der A8 in Stuttgart in ein Auto an einem Stauende gekracht, dessen 41 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher, ein 30 Jahre alter Mann, war am Freitag zwischen den Anschlussstellen Degerloch und Flughafen/Messe in Richtung München unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der 41-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie es dem 30-Jährigen geht, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro.