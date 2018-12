Landau in der Pfalz

Betrunkene verletzten Türsteher

01.12.2018, 12:18 Uhr | dpa

Zwei betrunkene Männer haben sich in Landau in der Pfalz mit dem Türsteher eines Clubs angelegt und ihn verletzt. Die hinzugerufenen Polizisten beschimpften die 37 und 28 Jahre alten Männer in der Nacht zum Samstag, wie die Beamten mitteilten. Weil der 37-Jährige einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Zu dem Streit war es nach ersten Erkenntnissen gekommen, weil der Türsteher die Männer nicht in das Lokal lassen wollte. Welche Verletzungen der Sicherheitsmitarbeiter erlitt, war nicht bekannt.