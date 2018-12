Bad Berka

Nachwuchsautoren beim "Thüringer Buchlöwe" ausgezeichnet

01.12.2018, 12:26 Uhr | dpa

Mit 213 Geschichten haben sich Thüringer Mädchen und Jungen in diesem Jahr am Schreibwettbewerb "Thüringer Buchlöwe" beteiligt. Die zehn besten Beiträge sind am Samstag in Bad Berka ausgezeichnet worden, wie die Geschäftsführerin der Literarischen Gesellschaft Thüringen Sigrun Lüdde mitteilte.

In ihren Prosatexten und teils in Gedichten beschäftigten sich die jungen Autoren im Alter bis zu 14 Jahren mit dem Thema "Eine besondere Begegnung". Kinder, die besonders gut abschnitten, erhielten eine Urkunde. Belohnt werden die Schreiberlinge auch mit dem Abdruck ihrer Geschichten in einer Broschüre.

Mit dem Preis gehe es darum, die Schreibkompetenzen und Fantasie, aber auch die zeitgenössische Literatur zu fördern. "Und dabei wollen wir keine Altersstufe auslassen", sagte Lüdde. Der Wettbewerb "Thüringer Buchlöwe" wurde in diesem Jahr zum 14. Mal organisiert.