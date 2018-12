Offenbach am Main

Der Dezember startet regnerisch und mild

01.12.2018, 12:35 Uhr | dpa

In Hessen wird es in den nächsten Tagen regnerisch - bei recht milden Temperaturen. Vor allem der Sonntag fällt sehr nass aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach berichtete. Von Westen her zieht länger anhaltender Regen ins Land, der nachmittags in Schauer übergeht. Auch einzelne Gewitter sind am Nachmittag möglich. Bei bis zu 14 Grad weht ein frischer Wind, der gebietsweise auch starke bis stürmische Böen mitbringt.

Bei fast unveränderten Temperaturen kann es auch am Montag immer wieder Schauer und einzelne Gewitter geben. Dazu weht erneut ein frischer Wind, der oftmals starke bis stürmische Böen dabei hat. Am Dienstag weht der Wind dann nur noch schwach bis mäßig, und auch der Regen wird seltener. Die Temperaturen gehen leicht zurück - auf acht bis zwölf Grad.