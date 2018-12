Offenbach am Main

Auto verletzt Mann schwer: Gutachter untersucht Unfall

01.12.2018, 14:13 Uhr | dpa

Ein 77-Jähriger ist am Samstag in Offenbach von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei unvermittelt auf die Straße getreten und habe versucht, sie zu überqueren, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Auto erfasste ihn. Notarzt und Rettungskräfte versorgten den Fußgänger, dann brachten sie ihn in eine Klinik. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet.