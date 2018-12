Mehren

Frau fährt von Grundstück und verursacht Unfall

01.12.2018, 14:21 Uhr | dpa

Beim Verlassen eines Grundstücks hat eine Autofahrerin in Mehren (Kreis Vulkaneifel) einen Unfall verursacht. Sie und ein anderer Autofahrer wurden verletzt. Die 47-Jährige habe am Freitag die Vorfahrt eines 23-Jährigen nicht beachtet, als sie auf die Straße fuhr, teilte die Polizei in Daun am Samstag mit. Es kam zum Zusammenprall. Der Beifahrer der Unfallverursacherin blieb unverletzt.