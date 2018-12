Magdeburg

Von Gottesdienst bis Konzert: Kirchen starten in Adventszeit

01.12.2018, 14:28 Uhr | dpa

Mit Andachten, Konzerten und Märkten starten die Kirchengemeinden in Sachsen-Anhalt in die Adventszeit. Beim traditionellen Adventsläuten der Domschätze erklingen am Sonntag in Halberstadt die Glocken des Doms und in Quedlinburg die der Stiftskirche, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. In Merseburg gibt es ein Adventskonzert bei Kerzenschein, in Eisleben können Besucher des Gottesdienstes einen großen Adventskranz rund um den Taufbrunnen der St.-Petri-Pauli-Kirche gestalten.

Vorweihnachtliche Konzerte gibt es unter anderem auch in Genthin, Burg und Halle. Die Evangelische Landeskirche Anhalts weist vor allem auf den Adventsmarkt in Wörlitz rund um die Kirche St. Petri mit ihrem Bibelturm hin, der traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet. Mit dem ersten Adventssonntag beginnt für die Christen auch das neue Kirchenjahr.