Saarbrücken

Feuerwehr muss Brand in eigenem Gerätehaus löschen

01.12.2018, 14:30 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel ist ein Fahrzeug zerstört worden. Die Fahrzeughalle und der Umkleidebereich wurden am Samstag durch den Rauch so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass der Löschbezirk Altenkessel vorerst nicht einsatzbereit ist, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.