Gotha

22-Jähriger greift nach Streit zu Feuerlöscher

01.12.2018, 14:30 Uhr | dpa

Seinem Ärger über einen Streit hat ein junger Mann in Gotha mit einem Feuerlöscher Nachdruck verliehen und sich damit eine Anzeige eingebrockt. Der 22-Jährige habe den Inhalt eines Feuerlöschers in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und in einem Hausflur einer dortigen Wohnung versprüht, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor habe er am frühen Morgen mit einigen Menschen in der Wohnung gestritten. Er kassierte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln, zu denen Feuerlöscher zählen.