Neubrandenburg

20-Jähriger wird in seiner Wohnung ausgeraubt

01.12.2018, 14:34 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in seiner Wohnung in Neubrandenburg von zwei Unbekannten festgehalten und ausgeraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt sich der junge Mann mit einem 35-jährigen Freund in der Wohnung im Reitbahnviertel auf. Ein weiterer Freund habe vorbeikommen wollen, so die Polizei. An der Tür seien nach dem Klingeln aber zwei unbekannte Männer erschienen. Mit einem Messer und einem pistolenähnlichen Gegenstand hätten sie die Herausgabe von Wertsachen sowie der Geldkarte inklusive der zugehörigen PIN erpresst. Außerdem verletzten sie den 20-Jährigen durch mehrere Schläge leicht.

Einer der Tatverdächtigen habe laut Polizeiangaben daraufhin an einem Automaten Geld abgehoben. Währenddessen habe der andere Tatverdächtige die Opfer in der Wohnung festgehalten. Die Wertsachen seien in Taschen verstaut und anschließend aus der Wohnung abtransportiert worden. Während der 35-jährige Freund in der Wohnung eingesperrt wurde, habe der 20-Jährige beim Abtransport helfen müssen. Anschließend seien die die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.