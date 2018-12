Berlin

Antisemitische Schmierereien: Staatsschutz ermittelt

01.12.2018, 15:56 Uhr | dpa

Ein Mann hat mehrere Schaufenster in Berlin-Oberschöneweide mit antisemitischen Parolen beschmiert. Zeugen beobachteten den Unbekannten am Samstagmorgen in der Wilhelminenhofstraße Ecke Rathausstraße, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Farbstift soll er sich an den Scheiben zu schaffen gemacht haben. Er flüchtete anschließend in Richtung Plönzeile.

Die alarmierten Polizisten entdeckten insgesamt 21 Stellen in der näheren Umgebung, die mit Davidsternen und antisemitischen Schriftzügen beschmiert waren. "Darunter Parolen wie "Jude stirb" und "Juden raus"", sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll demnach schlank und zwischen 30 und 50 Jahre alt sein. Er trug Westernstiefel mit Muster und sei "sehr schnell unterwegs gewesen". Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, weil der Verdacht auf Volksverhetzung besteht.