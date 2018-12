Hannover

Handelsverband: Kunden zögerlich bei Weihnachtseinkäufen

01.12.2018, 16:08 Uhr | dpa

Am ersten Adventssamstag haben sich in den niedersächsischen Städten viele Kunden aus Sicht des Handels noch zögerlich beim Kauf von Weihnachtsgeschenken gezeigt. "Wir hinken den Erwartungen etwas hinterher", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen (HNB), Hans-Joachim Rambow, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Es strömten zwar viele Menschen in die Innenstädte, dort ließen sie sich aber zunächst nur inspirieren und seien eher zögerlich beim Kauf.

Als Gründe dafür nannte Rambow das noch nicht sehr weihnachtliche Wetter und die lange Zeit bis zum Fest. Er habe dennoch einen ersten Trend bei der Geschenkewahl erkannt. Ihm zufolge gibt es eine leichte Verschiebung von Smartphones und Zubehör hin zu Fitness-Artikeln wie Armbänder und Uhren.