Stuttgart

Einzelhandel: Ordentlicher Start ins Weihnachtsgeschäft

01.12.2018, 17:45 Uhr | dpa

Die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts in Baden-Württemberg ist nach Angaben des Einzelhandels "ordentlich gestartet". "Die Kunden sind guter Stimmung, die Umsätze sind ordentlich mit Luft nach oben", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes, Sabine Hagmann, der Deutschen Presse-Agentur. Die Kunden, die es am Samstag in die Städte im Südwesten gezogen habe, hätten auch gut eingekauft, ohne zu sehr auf Schnäppchen zu achten. Heute kaufen viele Kunden laut Hagmann nach Gefühl. Sie vermutete, dass sich die Kunden erst im Internet umschauten, um dann in den Geschäften einzukaufen.

Gekauft worden sei am Samstag auch warme Kleidung für draußen, vor allem Schals und Handschuhe. Hagmann hoffte auf gute Umsätze. Die Voraussetzungen passten: "Die Geschäfte sind gut geschmückt und auch die Außenanlagen."