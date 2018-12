Bernkastel-Kues

Erstes Türchen von Fachwerkhaus-Adventskalender geöffnet

01.12.2018, 18:13 Uhr | dpa

An einem Fachwerkhaus in Bernkastel-Kues ist das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet worden. An dem Gebäude auf dem mittelalterlichen Marktplatz ging am Samstag die Nummer 1 auf: Dahinter erschien ein Märchenbild. Zudem gab es für die Zuschauer vom Erker des Hauses aus eine kleine Aufführung. Bis zum 24. Dezember wird in dem Gebäude einer Apotheke täglich um 17.30 Uhr ein Fenster geöffnet. Das Spektakel locke viele Besucher an, sagte eine Sprecherin des Werbekreises der Stadt Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich).

Den "großen Adventskalender" gebe es schon seit etlichen Jahren. Die Apotheke habe exakt 24 Fenster. Da sei man dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, "dass das der perfekte Adventskalender ist", erklärte sie.