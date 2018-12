Hagen

Kesselwaggon mit 22 Tonnen Chlor entgleist

01.12.2018, 18:22 Uhr | dpa

Ein Kesselwaggon mit 22 Tonnen Chlor ist bei einem Rangier-Unfall in Hagen entgleist. Wie die Bundespolizei mitteilte, fuhren am Samstag vier Güterwagen während eines Rangiervorgangs auf zwei Kesselwaggons auf - beide entgleisten. Weil einer davon mit Chlor beladen war, informierten Mitarbeiter die Feuerwehr. Laut Bundespolizei trat das Gefahrgut aber zu keinem Zeitpunkt aus. Demnach wurden durch die Rangierfahrt mehrere Waggons und Teile der Schienen beschädigt. Die Unfallursache war am Samstag noch unklar. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein und ermittelt, hieß es weiter.