Neustrelitz

Kirche startet Aktion "Brot für die Welt" in Neustrelitz

02.12.2018, 02:17 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Hunger nach Gerechtigkeit" wird am heutigen Sonntag in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) die diesjährige Spendenaktion "Brot für die Welt" eröffnet. Dabei sammeln Diakonie und Evangelisch-lutherische Kirche Spenden, um Menschen weltweit ein Leben möglichst ohne Armut und Hunger zu ermöglichen. Die Predigt für die 60. Auflage von "Brot für die Welt" soll der Bischof für den Sprengel Mecklenburg und Pommern in der Nordkirche, Andreas von Maltzahn, halten. Der Geistliche will nach dem Gottesdienst im Borwinheim noch mit Gästen in einem Faircafé ins Gespräch kommen.

Hintergrund der Aktion ist, dass weltweit immer noch Millionen Kinder, Frauen und Männer in Armut lebten und unter Ausgrenzung und Verfolgung leiden. So wird unter anderem ein Projekt in Paraguay unterstützt, bei dem Ureinwohner nach dem Verlust des Regenwaldes lernen, Gemüse anzubauen und die Ernte gut zu lagern. So erhielten sie wieder eine Lebensgrundlage. 2017 waren bei "Brot für die Welt" rund 825 000 Euro im Nordosten gesammelt worden.