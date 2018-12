Haldenwang

Drei Verletzte bei Autounfall in Schwaben

02.12.2018, 08:24 Uhr | dpa

Bei einem schweren Autounfall nahe Haldenwang (Landkreis Günzburg) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 19-Jährige am Samstag mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen entgegenkommenden Sportwagen. Die Verursacherin sowie der Fahrer des anderen Autos und dessen 14 Jahre alte Begleiterin kamen schwer verletzt in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 130 000 Euro.